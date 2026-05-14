Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 14-05-2026 10:00
Oposição em Alenquer metida em apertos
- foto DR
Os quatro vereadores sem pelouros na Câmara de Alenquer queixam-se de não terem espaço para trabalhar.
Os quatro vereadores sem pelouros na Câmara de Alenquer queixam-se de não terem espaço para trabalhar e uma sala que não dignifica as suas funções, mesmo sem pastas atribuídas. A sala para a oposição foi atribuída pelo executivo PS, liderado por João Nicolau, mas é pequena, parecida com uma dispensa. Caso os quatro eleitos do PSD, Chega e independente se lembrarem de reunir ou usar a sala todos ao mesmo tempo vai ser difícil. É caso para dizer que o PS meteu a oposição em apertos....
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