A ginástica e a couve

No domingo à tarde, no final das provas de infantis e benjamins, masculinos, do Campeonato Distrital GAM todos os participantes receberam como prémio de participação uma couve repolho.

No domingo à tarde, no final das provas de infantis e benjamins, masculinos, do Campeonato Distrital GAM (ginástica artística masculina), que decorreu em Torres Novas, todos os participantes, tanto atletas, como juízes, receberam como prémio de participação, uma couve repolho, oferecida por uma empresa de vegetais frescos. Ao preço a que estão os vegetais e a manter-se a oferta, o Cavaleiro Andante acredita que a Associação de Ginástica de Santarém, actualmente liderada por Ana Varejão, vai ter um crescimento ainda maior do que o já registado.