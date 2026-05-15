Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 15-05-2026 21:00
A ginástica e a couve
- foto DR
No domingo à tarde, no final das provas de infantis e benjamins, masculinos, do Campeonato Distrital GAM todos os participantes receberam como prémio de participação uma couve repolho.
No domingo à tarde, no final das provas de infantis e benjamins, masculinos, do Campeonato Distrital GAM (ginástica artística masculina), que decorreu em Torres Novas, todos os participantes, tanto atletas, como juízes, receberam como prémio de participação, uma couve repolho, oferecida por uma empresa de vegetais frescos. Ao preço a que estão os vegetais e a manter-se a oferta, o Cavaleiro Andante acredita que a Associação de Ginástica de Santarém, actualmente liderada por Ana Varejão, vai ter um crescimento ainda maior do que o já registado.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1770
13-05-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1770
13-05-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1770
13-05-2026
Capa Vale Tejo
13-05-2026
Especiais de O MIRANTE
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região