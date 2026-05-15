Estacionar mal também é falta de vergonha

Em Santarém, junto ao W Shopping, há quem estacione no lugar reservado à farmácia e deixe os outros a fazer acrobacias, como ilustra a fotografia que acompanha este texto.

Em Santarém, junto ao W Shopping, há quem estacione no lugar reservado à farmácia e deixe os outros a fazer acrobacias, como ilustra a fotografia que acompanha este texto. Uma leitora de O MIRANTE, de 70 anos e recentemente operada ao menisco, teve de entrar pela porta do pendura e atravessar o carro até ao volante. Valeu-lhe ter vivido 60 anos em Lisboa e fazer ginástica todos os dias. Chamam-lhe maluca, diz ela. Mas, vendo certos estacionamentos, mais vale ser maluca do que incivilizada.