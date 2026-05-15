uma parceria com o Jornal Expresso
15/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 15-05-2026 18:00

Turismo de toiro pela mão

Turismo de toiro pela mão
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Pedro Beato entrou nos Sabores do Toiro Bravo, em Coruche, com o desembaraço de quem já sabia ao que vinha.

Pedro Beato entrou nos Sabores do Toiro Bravo, em Coruche, com o desembaraço de quem já sabia ao que vinha. Elogiou a festa, declarou--se aficionado e cumpriu a lista de recados lá de casa. O vice-presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo confessou que em casa lhe encomendaram mel, que compra sempre em Coruche, e ainda teve tempo para vincar que, no seu roteiro gastronómico, tem em conta uma casa de bifanas junto à praça de táxis. Mas porque o momento era sobre a festa brava, Pedro Beato fez uma pega de cernelha. Agarrou, sem medo, numa réplica em cortiça de um toiro bravo, um momento observado com atenção por Nuno Azevedo, presidente da Câmara de Coruche. Falta saber se Pedro Beato levou o toiro para casa ou se ficou apenas com a missão de provar, em futuras reuniões, que há turismo que também se agarra pelos cornos.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Vale Tejo
    13-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região