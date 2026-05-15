Turismo de toiro pela mão

Pedro Beato entrou nos Sabores do Toiro Bravo, em Coruche, com o desembaraço de quem já sabia ao que vinha. Elogiou a festa, declarou--se aficionado e cumpriu a lista de recados lá de casa. O vice-presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo confessou que em casa lhe encomendaram mel, que compra sempre em Coruche, e ainda teve tempo para vincar que, no seu roteiro gastronómico, tem em conta uma casa de bifanas junto à praça de táxis. Mas porque o momento era sobre a festa brava, Pedro Beato fez uma pega de cernelha. Agarrou, sem medo, numa réplica em cortiça de um toiro bravo, um momento observado com atenção por Nuno Azevedo, presidente da Câmara de Coruche. Falta saber se Pedro Beato levou o toiro para casa ou se ficou apenas com a missão de provar, em futuras reuniões, que há turismo que também se agarra pelos cornos.