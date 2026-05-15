Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 15-05-2026 07:00
Uma estranha forma de organização
Em Alhandra, nas traseiras da Sociedade Euterpe Alhandrense, alguém se lembrou que além dos ecopontos a ocupar parte dos passeios, seria pertinente colocar vários contentores do lixo à frente. E como se isso não fosse suficiente, atrás das ilhas ecológicas alguém encheu o passeio de lixos e entulhos na última semana, tornando o acesso às ditas ilhas ecológicas quase impossível. Isto é que é levar o termo “ilha” à letra!.
