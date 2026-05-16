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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 16-05-2026 10:00

Até quando se aceita o estrangulamento na Ponte da Chamusca?

Até quando se aceita o estrangulamento na Ponte da Chamusca?
- foto DR
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A imagem repete-se vezes sem conta.

A imagem repete-se vezes sem conta. Esta foi partilhada nas redes sociais na manhã de quinta-feira, 7 de Maio. Filas, camiões, ligeiros, e uma ponte que continua a ser um aperto para quem tem de circular entre margens. A ponte da Chamusca é uma ligação essencial, mas continua a funcionar como se fosse um favor prestado à população e não uma infraestrutura fundamental para o território.

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