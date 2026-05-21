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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 21-05-2026 21:00

Ai se fosse em Samora...

Ai se fosse em Samora...
- foto O MIRANTE
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À entrada de Riachos, Torres Novas, instalou-se uma mesquita dentro de uma garagem e o culto tem gerado mau ambiente na comunidade e nos comerciantes da zona.

À entrada de Riachos, Torres Novas, instalou-se uma mesquita dentro de uma garagem e o culto tem gerado mau ambiente na comunidade e nos comerciantes da zona. Apesar do sentimento de insegurança, o povo tem estado relativamente sereno. Em contraste, por exemplo, com Samora Correia, no concelho de Benavente, onde a mera ideia de ali se instalar uma mesquita deu brado nacional e manifestações nacionalistas pela rua....

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