Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 21-05-2026 21:00
Ai se fosse em Samora...
- foto O MIRANTE
À entrada de Riachos, Torres Novas, instalou-se uma mesquita dentro de uma garagem e o culto tem gerado mau ambiente na comunidade e nos comerciantes da zona.
À entrada de Riachos, Torres Novas, instalou-se uma mesquita dentro de uma garagem e o culto tem gerado mau ambiente na comunidade e nos comerciantes da zona. Apesar do sentimento de insegurança, o povo tem estado relativamente sereno. Em contraste, por exemplo, com Samora Correia, no concelho de Benavente, onde a mera ideia de ali se instalar uma mesquita deu brado nacional e manifestações nacionalistas pela rua....
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