Ai se fosse em Samora...

À entrada de Riachos, Torres Novas, instalou-se uma mesquita dentro de uma garagem e o culto tem gerado mau ambiente na comunidade e nos comerciantes da zona.

À entrada de Riachos, Torres Novas, instalou-se uma mesquita dentro de uma garagem e o culto tem gerado mau ambiente na comunidade e nos comerciantes da zona. Apesar do sentimento de insegurança, o povo tem estado relativamente sereno. Em contraste, por exemplo, com Samora Correia, no concelho de Benavente, onde a mera ideia de ali se instalar uma mesquita deu brado nacional e manifestações nacionalistas pela rua....