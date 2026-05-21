uma parceria com o Jornal Expresso
21/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 21-05-2026 07:00

O senhor dos bolos

O senhor dos bolos
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A romaria ao alto do santuário do Senhor da Boa Morte, em Povos, é uma jornada espiritual que continua a marcar o Dia da Espiga no concelho de Vila Franca de Xira.

A romaria ao alto do santuário do Senhor da Boa Morte, em Povos, é uma jornada espiritual que continua a marcar o Dia da Espiga no concelho de Vila Franca de Xira. Este ano o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, também foi apanhado na procissão, tendo feito a pé os últimos metros até à capela. No final o Cavaleiro Andante apanhou-o numa fase de reabastecimento, porque toda a gente sabe que sem estômago forte não há caminhada que aguente!.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Vale Tejo
    20-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região