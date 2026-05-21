Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 21-05-2026 07:00
O senhor dos bolos
- foto O MIRANTE
A romaria ao alto do santuário do Senhor da Boa Morte, em Povos, é uma jornada espiritual que continua a marcar o Dia da Espiga no concelho de Vila Franca de Xira.
A romaria ao alto do santuário do Senhor da Boa Morte, em Povos, é uma jornada espiritual que continua a marcar o Dia da Espiga no concelho de Vila Franca de Xira. Este ano o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, também foi apanhado na procissão, tendo feito a pé os últimos metros até à capela. No final o Cavaleiro Andante apanhou-o numa fase de reabastecimento, porque toda a gente sabe que sem estômago forte não há caminhada que aguente!.
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