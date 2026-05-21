O senhor dos bolos

A romaria ao alto do santuário do Senhor da Boa Morte, em Povos, é uma jornada espiritual que continua a marcar o Dia da Espiga no concelho de Vila Franca de Xira.

A romaria ao alto do santuário do Senhor da Boa Morte, em Povos, é uma jornada espiritual que continua a marcar o Dia da Espiga no concelho de Vila Franca de Xira. Este ano o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, também foi apanhado na procissão, tendo feito a pé os últimos metros até à capela. No final o Cavaleiro Andante apanhou-o numa fase de reabastecimento, porque toda a gente sabe que sem estômago forte não há caminhada que aguente!.