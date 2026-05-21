Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 21-05-2026 18:00
Um conceito inovador de horta urbana
- foto DR
Os passeios da Rua José Sabino Ferreira Lopes, em Alverca, estão praticamente escondidos no meio do matagal que por ali cresce, obrigando muita gente a caminhar pela estrada ou a roçar a roupa nas ervas.
Os passeios da Rua José Sabino Ferreira Lopes, em Alverca, estão praticamente escondidos no meio do matagal que por ali cresce, obrigando muita gente a caminhar pela estrada ou a roçar a roupa nas ervas. É certo que os políticos da terra querem uma cidade mais verde e ecológica, mas este novo conceito de “horta urbana” o Cavaleiro Andante ainda não tinha visto!.
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