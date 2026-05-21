Um conceito inovador de horta urbana

Os passeios da Rua José Sabino Ferreira Lopes, em Alverca, estão praticamente escondidos no meio do matagal que por ali cresce, obrigando muita gente a caminhar pela estrada ou a roçar a roupa nas ervas.

Os passeios da Rua José Sabino Ferreira Lopes, em Alverca, estão praticamente escondidos no meio do matagal que por ali cresce, obrigando muita gente a caminhar pela estrada ou a roçar a roupa nas ervas. É certo que os políticos da terra querem uma cidade mais verde e ecológica, mas este novo conceito de “horta urbana” o Cavaleiro Andante ainda não tinha visto!.