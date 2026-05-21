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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 21-05-2026 10:00

Um mal nunca vem só

Um mal nunca vem só
- foto DR
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Antes das eleições autárquicas os moradores da Póvoa de Santa Iria foram confrontados com este cartaz da Câmara de Vila Franca de Xira.

Antes das eleições autárquicas os moradores da Póvoa de Santa Iria foram confrontados com este cartaz da Câmara de Vila Franca de Xira a dar nota do projecto para transformar a zona do Casal da Serra num parque urbano com zonas infantis melhoradas, estacionamento ordenado e um reordenamento do espaço urbano. Infelizmente, o projecto de requalificação daquela zona da cidade ainda não avançou, mas já começou a ser discutido o estacionamento que vai passar a ser pago na cidade. Os moradores sentem-se defraudados, até porque além de não terem o espaço urbano requalificado continua a haver lixo e ervas nos passeios e, agora, além de pagarem mais pelo combustível, vão ter de pagar para estacionar. Um mal nunca vem só....

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