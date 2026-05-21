Antes das eleições autárquicas os moradores da Póvoa de Santa Iria foram confrontados com este cartaz da Câmara de Vila Franca de Xira a dar nota do projecto para transformar a zona do Casal da Serra num parque urbano com zonas infantis melhoradas, estacionamento ordenado e um reordenamento do espaço urbano. Infelizmente, o projecto de requalificação daquela zona da cidade ainda não avançou, mas já começou a ser discutido o estacionamento que vai passar a ser pago na cidade. Os moradores sentem-se defraudados, até porque além de não terem o espaço urbano requalificado continua a haver lixo e ervas nos passeios e, agora, além de pagarem mais pelo combustível, vão ter de pagar para estacionar. Um mal nunca vem só....