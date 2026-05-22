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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 22-05-2026 18:00

Direito à propriedade não dá direito à irresponsabilidade

Direito à propriedade não dá direito à irresponsabilidade
- foto DR
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Há proprietários que deixam os seus imóveis ao abandono à espera sabe-se lá do quê, provavelmente que o tempo faça o trabalho sujo.

Há proprietários que deixam os seus imóveis ao abandono à espera sabe-se lá do quê, provavelmente que o tempo faça o trabalho sujo. E quando a parede cai para o quintal do vizinho ou ameaça a via pública (ver texto na página 2 desta edição) fazem-se de vítimas da burocracia. A verdade é que as autarquias, nestes casos, costumam chutar para canto, dizendo que é problema entre confinantes. Mas a propriedade privada não pode ser carta branca para a negligência e as entidades deveriam ter mais poder para tomar posse de propriedades que colocam em risco a segurança da população. Quem se dá ao luxo de ter património a ruir deve pagá-lo bem caro.

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