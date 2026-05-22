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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 22-05-2026 21:00

Nem uma cadeira para a namorada

Nem uma cadeira para a namorada
- foto DR
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Na tomada de posse de Nelson Cunha, como presidente da Câmara do Entroncamento, faltou quase tudo.

Na tomada de posse de Nelson Cunha, como presidente da Câmara do Entroncamento, faltou quase tudo. Faltaram entidades, faltou protocolo, faltou respeito institucional e, cereja no topo do bolo, faltou até uma cadeira para a companheira do novo presidente se sentar. A situação veio à baila numa das últimas reuniões de câmara, depois de algumas críticas dos vereadores do PSD. Nelson Cunha diz que parece ter havido uma espécie de amuo político pela sua vitória. A queixa do autarca presidente vem seis meses depois do acontecimento, mas nem por isso deixa de ser notícia. Ficamos sem saber se a namorada influenciou o desabafo do autarca, e ainda lhe pede contas pela desconsideração que lhe fizeram, o que a ser verdade lhe dá todo o direito à indignação.

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