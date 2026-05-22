Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 22-05-2026 10:00
Pacote laboral: muita lei, pouca visão
- foto arquivo O MIRANTE
O documento da Reforma Laboral dá a sensação de que alguém escreveu uma lei para um país que não existe.
O documento da Reforma Laboral dá a sensação de que alguém escreveu uma lei para um país que não existe. Falta visão política, falta uma ideia clara, falta um destino para a economia. Há uma coisa que não falta; a velha tentação de mexer nos direitos de quem trabalha, convencido de que a produtividade nasce por decreto e que a competitividade se resolve esticando horários, fragilizando vínculos e adoçando o discurso aos patrões. Quando falta estratégia aplica-se o famoso carimbo governamental.
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