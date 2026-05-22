Palmeiras na agenda

Na Câmara de Salvaterra de Magos, o vereador Samuel Germano, eleito pelo Chega, resolveu levar a poda para dentro da sala de reuniões e pousou em cima da mesa restos de palmeira para mostrar que os espaços verdes do concelho andam a precisar de uma mãozinha.

Na Câmara de Salvaterra de Magos, o vereador Samuel Germano, eleito pelo Chega, resolveu levar a poda para dentro da sala de reuniões e pousou em cima da mesa restos de palmeira para mostrar que os espaços verdes do concelho andam a precisar de uma mãozinha. A presidente Helena Neves explicou que a autarquia não tem técnicos especializados para trabalhar em altura e que terá de recorrer a empresas externas. Enquanto isso não acontece, convém andar de olho nas palmeiras e, já agora, nos computadores, pois o portátil do vereador também chamou a atenção pelos autocolantes alusivos à campanha de André Ventura, incluindo o polémico “Isto não é o Bangladesh”. A política local já tinha folhas de presença, folhas de acta e folhas de orçamento. Em Salvaterra, passou a ter também folhas de palmeira em cima da mesa.