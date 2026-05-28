Filipe, o tractorista

O presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, foi um dos participantes no Passeio de Tractores de Assentiz, que juntou cerca de meia centena de tractores (e respectivos motoristas) de diversas idades e tamanhos. O autarca, que tem também uma costela de agricultor, demonstrou que há mais vida para além da política. E que o futuro está garantido, nem que seja a ‘vergar a mola’ a amanhar a terra….