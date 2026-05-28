O aviso à navegação de Fernando Seara

O ex-presidente da Câmara de Sintra, Fernando Seara, esteve num debate sobre poder local no Cartaxo e partilhou que, desde que foi nomeado para o Conselho Superior do Ministério Público, está obrigado a uma maior reserva verbal, confessando mesmo que nunca pensou sentir-se tão “castrado” na sua vida, devido à contenção a que está sujeito em relação a alguns temas. Mesmo assim, o advogado, ex-autarca e figura de referência do universo benfiquista deixou alguns alertas aos autarcas presentes. Nomeadamente quanto à nova lei do Tribunal de Contas, que permitirá às autarquias e serviços públicos dispensarem de sujeitar a visto prévio contratos abaixo de 10 milhões de euros, desde que tenham mecanismos de controlo internos que incluam auditorias periódicas. “Cuidado com o que vem aí! Cuidado com a nova lei do Tribunal de Contas!”, avisou quem anda há muito tempo a virar frangos nos mundos da política e da justiça e sabe bem o que a casa gasta.