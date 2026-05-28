Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 28-05-2026 10:00
O regresso do porco no espeto
- foto O MIRANTE
O Espaço do Cidadão de Almoster foi inaugurado na tarde de segunda-feira, 18 de Maio.
O Espaço do Cidadão de Almoster foi inaugurado na tarde de segunda-feira, 18 de Maio. O momento contou com a presença do presidente da Câmara de Santarém, João Leite, do presidente da junta, Pedro Costa, de diversos outros autarcas do município e da freguesia e de dezenas de cidadãos. O Cavaleiro Andante registou também a presença do famoso porco no espeto, iguaria que esteve na moda em Santarém em campanhas eleitorais de há uns anos e que é sempre um óptimo chamariz para atrair povo. Desta vez sem segundas intenções, pois, que o Cavaleiro Andante saiba, não há eleições à porta nem votantes para convencer….
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