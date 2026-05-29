Alverca foi do caviar à sopa

Na última Assembleia de Freguesia de Alverca o presidente da junta, Carlos Gonçalves (CDU), foi questionado sobre as festas da união de freguesia pelas bancadas da oposição, que quiseram saber em pormenor o que está previsto no acordo que entrega à empresa Animatudo o processo de realização das festas. O autarca respondeu que a estimativa é que as festas custem entre 20 a 25 mil euros por ano à junta, um valor bem abaixo dos 150 mil por ano que custavam anteriormente. Segundo Carlos Gonçalves, se a junta conseguir estes ganhos nos próximos três anos, poupará o equivalente a um único ano de despesa com as festas. “É trabalhar bem, objectivar, dar divertimento à população com toda a razoabilidade. Gerimos a junta como a nossa casa: quando não há dinheiro come-se uma sopa”, exemplificou, para surpresa de muitos presentes. Assim vai a junta da cidade: depois de anos com uma festa “caviar”, agora o tempo é de apertar o cinto e comer sopa. E sem birras!.