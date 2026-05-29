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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 29-05-2026 10:00

Ensinar a missa ao padre

Ensinar a missa ao padre
- foto O MIRANTE
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A ex-deputada do CDS e ex-governante Celeste Cardona esteve no Cartaxo, num debate sobre os 50 anos de poder local.

A ex-deputada do CDS e ex-governante Celeste Cardona esteve no Cartaxo, num debate sobre os 50 anos de poder local. Numa plateia composta, na sua esmagadora maioria por autarcas e cidadãos do concelho, a jurista e professora universitária gastou boa parte da sua intervenção inicial a falar sobre as origens do Cartaxo, desde os tempos do foral, concedido pelo rei D. Dinis, até ao significado do brasão do concelho, numa exaustiva e deslocada aula de história em que esteve, autenticamente, a gastar latim a “ensinar a missa ao padre”….

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