A ex-deputada do CDS e ex-governante Celeste Cardona esteve no Cartaxo, num debate sobre os 50 anos de poder local. Numa plateia composta, na sua esmagadora maioria por autarcas e cidadãos do concelho, a jurista e professora universitária gastou boa parte da sua intervenção inicial a falar sobre as origens do Cartaxo, desde os tempos do foral, concedido pelo rei D. Dinis, até ao significado do brasão do concelho, numa exaustiva e deslocada aula de história em que esteve, autenticamente, a gastar latim a “ensinar a missa ao padre”….