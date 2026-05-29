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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 29-05-2026 07:00

Onde pára a Sónia?

Onde pára a Sónia?
- foto DR
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Os autarcas dos cinco concelhos servidos pelo Hospital Vila Franca de Xira continuam a luta no Parlamento reivindicando a reabertura das urgências obstétricas.

Os autarcas dos cinco concelhos servidos pelo Hospital Vila Franca de Xira continuam a luta no Parlamento reivindicando a reabertura das urgências obstétricas. Os autarcas têm tirado várias fotos nos momentos importantes, como a entrega da petição com mais de 12 mil assinaturas e agora o início das audições parlamentares. Curiosamente, ou talvez não, nas imagens nunca aparece Sónia Ferreira, presidente da Câmara de Benavente, a única que partilha a cor política do Governo. Estará a autarca com medo de algum puxão de orelhas do PSD por se alinhar aos autarcas socialistas?.

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