Papá Ventura dá licença?

Na última reunião de câmara de Benavente, Paulo Cardoso, um dos vereadores eleitos pelo Chega, fez questão de dizer que falava na qualidade de cidadão sobre o movimento Mais Samora - que pretende restaurar o concelho de Samora Correia. Frederico Colaço Antunes, o outro eleito do partido, também já tinha deixado escapar que André Ventura ainda não deu instruções sobre “como é que nos devemos comportar no distrito de Santarém sobre este tema”. O Cavaleiro Andante, que é homem de pouca disciplina partidária e ainda menos paciência para recreios políticos, lembrou-se logo do velho jogo infantil: “Mamã dá licença?”. Só que aqui a pergunta parece ser outra: “André, dá licença? Quantos passos podemos dar?”. Enquanto a resposta não chega de Lisboa, os eleitos vão avançando devagarinho, talvez a passo de caracol, não vá a “mamã” mandar voltar à casa de partida….