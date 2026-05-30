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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 30-05-2026 07:00

Depois de 12 anos a Chamusca saiu da bolha

Depois de 12 anos a Chamusca saiu da bolha
- foto DR
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Há muitos anos que não se via uma procissão de presidentes de câmara pela Chamusca.

Há muitos anos que não se via uma procissão de presidentes de câmara pela Chamusca. Desde que Nuno Mira chegou à presidência da autarquia já por ali apareceu Joaquim Catalão, de Almeirim, Sérgio Oliveira, de Constância, e João Leite, de Santarém. A malta da terra, habituada a 12 anos de bolha, quase estranha ver portas abertas e cumprimentos institucionais. A Chamusca andou demasiado tempo a olhar para o seu próprio umbigo, não por culpa das suas gentes, mas porque havia para lá uns idiotas políticos que achavam que um concelho se governa de costas voltadas para o mundo.

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