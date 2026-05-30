Depois de 12 anos a Chamusca saiu da bolha

Há muitos anos que não se via uma procissão de presidentes de câmara pela Chamusca. Desde que Nuno Mira chegou à presidência da autarquia já por ali apareceu Joaquim Catalão, de Almeirim, Sérgio Oliveira, de Constância, e João Leite, de Santarém. A malta da terra, habituada a 12 anos de bolha, quase estranha ver portas abertas e cumprimentos institucionais. A Chamusca andou demasiado tempo a olhar para o seu próprio umbigo, não por culpa das suas gentes, mas porque havia para lá uns idiotas políticos que achavam que um concelho se governa de costas voltadas para o mundo.