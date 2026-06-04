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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 04-06-2026 21:00

Autarcas com azia perante os trocos do Governo

Autarcas com azia perante os trocos do Governo
- foto DR
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São vários os autarcas da região ribatejana que estão fartos das promessas do Governo em relação aos apoios para fazer face aos estragos provocados pelas intempéries do início do ano.

São vários os autarcas da região ribatejana que estão fartos das promessas do Governo em relação aos apoios para fazer face aos estragos provocados pelas intempéries do início do ano. Alguns dos desabafos podem ser lidos na edição desta semana de O MIRANTE. Há autarcas que começam a perder a paciência com os governantes que aparecem só para a fotografia, falam em urgência e depois distribuem verbas que mal chegam para limpar o mato, quanto mais para proteger populações.

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