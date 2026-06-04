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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 04-06-2026 10:00

Desabafos de presidente

Desabafos de presidente
- foto O MIRANTE
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O presidente da Junta de Riachos, António Júlio Pereira Jorge, descobriu uma nova forma de governação local: o desabafo oficial em página institucional.

O presidente da Junta de Riachos, António Júlio Pereira Jorge, descobriu uma nova forma de governação local: o desabafo oficial em página institucional. Entre trapos atados a gradeamentos, sinais de trânsito metidos em quintais, “montes de esterco” na via pública e “pessoas que crivam mosquitos e engolem gafanhotos”, o autarca vai debitando irritações sem grande cerimónia e com linguagem pouco dada a protocolos. Percebe-se que governar uma freguesia exige paciência de santo e estômago de ferro, mas uma coisa é chamar a atenção para a falta de civismo, outra é transformar a página da autarquia num muro de lamentações com carimbo oficial.

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