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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 04-06-2026 07:00

Nelson Cunha quis fechar um processo mas desencadeou uma crise

Nelson Cunha quis fechar um processo mas desencadeou uma crise
- foto O MIRANTE
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O processo LisTorres continua a transformar-se numa verdadeira novela e teste de confiança política no Entroncamento.

O processo LisTorres continua a transformar-se numa verdadeira novela e teste de confiança política no Entroncamento. O acordo de 450 mil euros negociado pela câmara para encerrar um litígio urbanístico acabou por abrir uma nova frente de batalha entre o presidente e a oposição nas últimas reuniões de câmara e da assembleia municipal, tendo o PS e PSD acusado o presidente Nelson Cunha (Chega) de esconder que os termos do entendimento já tinham dado entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria antes sequer de passarem pelos órgãos autárquicos. O presidente garante que não houve ilegalidades nem qualquer vinculação da autarquia, mas as explicações não convencem a oposição, que já afirmou que não volta a confiar no que o autarca diz. Já lá diz o povo que a pressa é inimiga da perfeição e que pagar e morrer quanto mais tarde melhor….

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