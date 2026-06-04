Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 04-06-2026 18:00
O melhor é esperar sentado
- foto O MIRANTE
A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, esteve em Santarém esta terça-feira e irradiou simpatia.
A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, esteve em Santarém esta terça-feira e irradiou simpatia, mas quando questionada sobre a concretização do Palácio de Justiça 3 na cidade, previsto há quase uma década, não se comprometeu com prazos, por reconhecer que o dinheiro não abunda e o Governo não tem uma varinha mágica que transforme as toneladas de papel dos processos pendentes em notas de 200 euros. Num país em que toda a gente se queixa da lentidão da Justiça, o Cavaleiro Andante não fica surpreendido com a morosidade deste processo que tem apenas sete ou oito anos. E deixa o conselho a quem esteja mais ansioso que o melhor mesmo é esperar sentado, de preferência longe do banco dos réus….
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