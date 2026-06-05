Dar um mergulho!

As obras na piscina municipal de Arruda dos Vinhos estão prontas e o presidente da câmara, Carlos Alves, já foi ao espaço ver como os trabalhos ficaram e dar a sua aprovação.

As obras na piscina municipal de Arruda dos Vinhos estão prontas e o presidente da câmara, Carlos Alves, já foi ao espaço ver como os trabalhos ficaram e dar a sua aprovação. A única coisa que faltou foi o autarca vestir o fato de banho e dar umas braçadas. Isso sim, é que seria dar o corpo ao manifesto e digno de registo fotográfico!.