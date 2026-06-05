uma parceria com o Jornal Expresso
05/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 05-06-2026 07:00

Dar um mergulho!

Dar um mergulho!
- Foto CM Arruda dos Vinhos
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

As obras na piscina municipal de Arruda dos Vinhos estão prontas e o presidente da câmara, Carlos Alves, já foi ao espaço ver como os trabalhos ficaram e dar a sua aprovação.

As obras na piscina municipal de Arruda dos Vinhos estão prontas e o presidente da câmara, Carlos Alves, já foi ao espaço ver como os trabalhos ficaram e dar a sua aprovação. A única coisa que faltou foi o autarca vestir o fato de banho e dar umas braçadas. Isso sim, é que seria dar o corpo ao manifesto e digno de registo fotográfico!.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1773
    03-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1773
    03-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1773
    03-06-2026
    Capa Vale Tejo
    03-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região