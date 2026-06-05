Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 05-06-2026 07:00
Dar um mergulho!
- Foto CM Arruda dos Vinhos
As obras na piscina municipal de Arruda dos Vinhos estão prontas e o presidente da câmara, Carlos Alves, já foi ao espaço ver como os trabalhos ficaram e dar a sua aprovação.
As obras na piscina municipal de Arruda dos Vinhos estão prontas e o presidente da câmara, Carlos Alves, já foi ao espaço ver como os trabalhos ficaram e dar a sua aprovação. A única coisa que faltou foi o autarca vestir o fato de banho e dar umas braçadas. Isso sim, é que seria dar o corpo ao manifesto e digno de registo fotográfico!.
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