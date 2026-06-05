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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 05-06-2026 10:00

Foi um filme!

Foi um filme!
- foto DR
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A Rua Almirante Cândido dos Reis, em Vila Franca de Xira, foi palco das rodagens de um filme inglês sobre a vida de Alves dos Reis, em particular a zona junto de uma velha drogaria que está fechada há anos.

A Rua Almirante Cândido dos Reis, em Vila Franca de Xira, foi palco das rodagens de um filme inglês sobre a vida de Alves dos Reis, em particular a zona junto de uma velha drogaria que está fechada há anos. A situação e o aparato na rua gerou ruído na cidade, com alguns moradores a queixarem-se de não poderem passar na zona e outros de não poderem fazer barulho nas esplanadas. Em suma: foi um filme à vilafranquense....

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