A Rua Almirante Cândido dos Reis, em Vila Franca de Xira, foi palco das rodagens de um filme inglês sobre a vida de Alves dos Reis, em particular a zona junto de uma velha drogaria que está fechada há anos.

A Rua Almirante Cândido dos Reis, em Vila Franca de Xira, foi palco das rodagens de um filme inglês sobre a vida de Alves dos Reis, em particular a zona junto de uma velha drogaria que está fechada há anos. A situação e o aparato na rua gerou ruído na cidade, com alguns moradores a queixarem-se de não poderem passar na zona e outros de não poderem fazer barulho nas esplanadas. Em suma: foi um filme à vilafranquense....