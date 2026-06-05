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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 05-06-2026 15:00

Quando a cabeça não tem juízo... o vinho é que paga

Quando a cabeça não tem juízo... o vinho é que paga
- foto O MIRANTE
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Enquanto se ia esperando pela chegada dos Romeiros junto à Igreja Matriz da Golegã, para a tradicional bênção e entronização de novos romeiros, a azáfama já se fazia notar nas imediações.

Enquanto se ia esperando pela chegada dos Romeiros junto à Igreja Matriz da Golegã, para a tradicional bênção e entronização de novos romeiros, a azáfama já se fazia notar nas imediações. Mas, como não podia deixar de ser, na Golegã há sempre quem goste de se mostrar mais um poucochinho. Um destemido carro de uma marca alemã de luxo ia passando devagarinho como quem queria mostrar a montada; quando contornou o largo decidiu dar uma boa aceleradela para o caso de não ter chamado à atenção suficiente. Só que a exibição saiu cara: a bagageira abriu-se e lá se foi o vinho, juntamente com o cesto de piquenique destinado a alguns dos romeiros. O Cavaleiro chegou tarde à festa, mas ainda foi a tempo de apanhar na chapa os “vistosos” em plena vindima de calçada. Pelo aroma a pomada que ficou espalhada na calçada, confirma-se: era da boa.

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