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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 05-06-2026 18:00

Toneladas de problemas

Toneladas de problemas
- foto O MIRANTE
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Desde que a unidade logística da empresa Santos e Vale se instalou em Alenquer que os moradores dos Casais Novos e da Passinha dizem não ter uma noite de descanso.

Desde que a unidade logística da empresa Santos e Vale se instalou em Alenquer que os moradores dos Casais Novos e da Passinha dizem não ter uma noite de descanso e até há quem diga, meio a brincar meio a sério, que há mais camiões na rua por estes dias do que moscas no ar. Vários vídeos e uma reportagem televisiva mostraram na última semana os impactos da passagem frequente de camiões rumo ao armazém logístico, que nos últimos cinco anos transformaram uma zona pacata num local onde o sossego passou à história. Este caso ilustra bem a forma como a Câmara de Alenquer tem sido gerida nos últimos anos, desde Pedro Folgado, que ficará para sempre na memória destes moradores como o homem que lhes matou o descanso, até ao actual presidente da câmara, João Nicolau, que foge às perguntas sobre o assunto como o diabo da cruz. São toneladas de problemas que não parecem ter gente à altura para os resolver. E quem paga, como sempre, são sempre os mesmos….

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