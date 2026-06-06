Sonhos e pesadelos
O espólio do arquitecto Ribeiro Telles acabou por entrar, sem culpa, numa daquelas trocas de galhardetes que agitam as reuniões da Câmara de Coruche.
O espólio do arquitecto Ribeiro Telles acabou por entrar, sem culpa, numa daquelas trocas de galhardetes que agitam as reuniões da Câmara de Coruche. O vereador Francisco Gaspar disse ter ouvido o presidente Nuno Azevedo afirmar que o espaço pensado para acolher o espólio estava perdido. O chefe do executivo garantiu que “de certeza” o vereador não ouviu tal coisa e sugeriu que talvez tivesse sonhado. Francisco Gaspar respondeu que não sonha com o presidente, porque tem “sonhos felizes”. Nuno Azevedo retorquiu que sonhar com o presidente pode mesmo virar “um pesadelo”. O Cavaleiro Andante, que também tem cadeira nessas sessões, sabe que, por muitas trocas de palavras entre autarcas, a única certeza é que o património do arquitecto paisagista ainda não encontrou casa definitiva....