Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 11-06-2026 10:00
Aproveitar enquanto é grátis!
- foto O MIRANTE
A Câmara de Vila Franca de Xira inaugurou na última semana o novo parque de estacionamento junto à estação ferroviária da Póvoa de Santa Iria, que veio dar maiores condições de mobilidade e estacionamento à comunidade.
A Câmara de Vila Franca de Xira inaugurou na última semana o novo parque de estacionamento junto à estação ferroviária da Póvoa de Santa Iria, que veio dar maiores condições de mobilidade e estacionamento à comunidade. No entanto, numa altura em que o executivo socialista está sob fogo cerrado da comunidade por causa do plano para instalar centenas de parquímetros nas cidades do concelho, logo muita gente se questionou se o agora bonito e gratuito parque em breve não se tornará também num parque pago. Pelo sim pelo não, o melhor é aproveitar enquanto não se paga....
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