Aproveitar enquanto é grátis!

A Câmara de Vila Franca de Xira inaugurou na última semana o novo parque de estacionamento junto à estação ferroviária da Póvoa de Santa Iria, que veio dar maiores condições de mobilidade e estacionamento à comunidade. No entanto, numa altura em que o executivo socialista está sob fogo cerrado da comunidade por causa do plano para instalar centenas de parquímetros nas cidades do concelho, logo muita gente se questionou se o agora bonito e gratuito parque em breve não se tornará também num parque pago. Pelo sim pelo não, o melhor é aproveitar enquanto não se paga....