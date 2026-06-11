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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 11-06-2026 07:00

Obras pela metade

Obras pela metade
- foto O MIRANTE
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Na semana passada, a Câmara de Vila Franca de Xira anunciou que realizou intervenções de remodelação na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados do Forte da Casa.

Na semana passada, a Câmara de Vila Franca de Xira anunciou que realizou intervenções de remodelação na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados do Forte da Casa, em articulação com a Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo, mas a verdade é que quem vai entrar para o edifício, seja de que lado for, não dá por nada tirando a pintura e fachada da própria unidade. Os passeios do parque de estacionamento, as escadas que dão acesso à unidade e a envolvente ao edifício estão na mesma, ou seja, uma lástima. Pode ver-se o assunto por dois prismas: as obras ficaram pela metade ou já não falta tudo....

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