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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 12-06-2026 18:00

Dois homens do Norte na inauguração da Feira de Santarém

Dois homens do Norte na inauguração da Feira de Santarém
- foto O MIRANTE
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O ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, e o presidente do CNEMA, Álvaro Mendonça e Moura, têm em comum o facto de ambos terem nascido no Porto.

O ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, e o presidente do CNEMA, Álvaro Mendonça e Moura, têm em comum o facto de ambos terem nascido no Porto. Não admira por isso que cada um na sua missão tenha inaugurado mais uma edição da Feira Nacional de Agricultura/ Feira do Ribatejo com palavras fortes em tempos de fracas vontades. O Ministro faz parte de um Governo que não descola das promessas num país assolado em desastres, uns devido a causas naturais, outros devido à má gestão dos últimos governos; o presidente do CNEMA, que ganhou recentemente a presidência da CAP com pouco mais de 150 votos, num universo de muitos milhares de sócios, tenta recuperar o tempo perdido na direcção do Centro de Exposições, numa altura em que o mundo está em guerra, o custo de vida sobe paredes e a agricultura continua a ser o parente pobre de toda a nossa economia.
Numa visita à internet está lá preto no branco que no contexto geográfico e cultural “Homem do norte” refere-se a quem é natural das regiões do Minho, Douro Litoral ou Trás-os-Montes. Culturalmente, o “homem do norte” é conotado como trabalhador, directo, hospitaleiro e orgulhoso das suas raízes. O Cavaleiro Andante saúda a coincidência e fica à espera que seja desta que Santarém e a Feira do Ribatejo beneficiem das raízes desta gente que nasceu para os lados da Cidade Berço, que D. Afonso Henriques escolheu como a primeira capital do reino.

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