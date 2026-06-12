Ministro Fernandes não liga patavina ao Secretário Moura

A relação política e pessoal entre o Ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, e o Secretário de Estado da Agricultura, João Moura, faz lembrar o ditado popular que avisa que “amigo não empata amigo”. Na inauguração da Feira da Agricultura, que durou umas boas cinco horas, só quem é cego é que não percebeu que o Ministro finge que não conhece o seu Secretário. E o problema da falta de empatia entre Ministro e Secretário não é de hoje, pelo que se sabe é desde que se conheceram. José Manuel Fernandes tem tudo aquilo que falta a João Moura: boas maneiras, simpatia, polidez, carisma, entre outros atributos que são facilmente verificáveis.

João Moura, o barão do PSD da distrital de Santarém, que faz questão de mostrar o seu azedume quando o provocam, nem que seja com uma simples pergunta sobre negócios, parece que encontrou a pessoa certa para aprender a fazer carreira na política sem ser piroso e habilidoso a manobrar em favor dos seus apaniguados. Falta saber se ele tem vontade de mudar a imagem que já granjeou de que é daqueles que está na política porque não sabe fazer mais nada.