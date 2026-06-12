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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 12-06-2026 21:00

Sai mais uma, senhor presidente!

Sai mais uma, senhor presidente!
- Foto CM Arruda dos Vinhos
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No último fim de semana decorreu o mercado oitocentista de Arruda dos Vinhos e o presidente do município, Carlos Alves, foi visto pela zona vestido a rigor e, em alguns momentos, a ajudar na organização, como foi o caso.

No último fim de semana decorreu o mercado oitocentista de Arruda dos Vinhos e o presidente do município, Carlos Alves, foi visto pela zona vestido a rigor e, em alguns momentos, a ajudar na organização, como foi o caso. O Cavaleiro Andante desconhece se o autarca estava a servir vinho ou café, mas caso a carreira autárquica corra para o torto daqui a três anos, pelo menos fica-se desde já a saber que o autarca se safa bem a servir à mesa ou ao balcão!.

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