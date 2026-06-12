Temos homem!

Depois de Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República, a fasquia ficou demasiado alta no que toca a animação na inauguração da Feira Nacional de Agricultura, em Santarém. É difícil que surja no nosso panorama político um novo arraial em movimento, como era o anterior Chefe de Estado. Mas diga-se que, na inauguração, deste ano, o ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, esteve à altura do acontecimento. Embora num ritmo menos frenético, meteu conversa e tirou selfies com visitantes, andou com crianças ao colo, petiscou e nunca se esquivou a uma imperial bem fresquinha nas tasquinhas do certame. Como testemunha a imagem, em que aparece acompanhado pelo presidente da Câmara de Santarém, João Leite, que também esteve à altura da missão na longa procissão inaugural….