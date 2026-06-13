Até para pagar é preciso esperar no Hospital de Santarém

Na Primavera de 2024, um utente deu entrada no Hospital Distrital de Santarém com um episódio de urgência, tendo sido sujeito a um electrocardiograma e, após quatro horas à espera para ser visto por um médico (sem sucesso), acabou por desistir e abandonar a unidade para ir a um hospital privado para ser atendido.

Na Primavera de 2024, um utente deu entrada no Hospital Distrital de Santarém com um episódio de urgência, tendo sido sujeito a um electrocardiograma e, após quatro horas à espera para ser visto por um médico (sem sucesso), acabou por desistir e abandonar a unidade para ir a um hospital privado para ser atendido. A ironia é que, só nesta última semana, lhe chegou a casa a conta, enviada por correio pela Unidade Local de Saúde da Lezíria, para pagar as taxas moderadoras e o exame realizado, no valor de 17 euros. É certo que foram “apenas” dois anos à espera para pagar, mas o Cavaleiro Andante acredita que podia ser bem pior!.