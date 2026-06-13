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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 13-06-2026 18:00

E um Volta para os carros?

E um Volta para os carros?
- foto O MIRANTE
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O estacionamento junto ao edifício onde funcionam várias lojas e a alfândega de Alverca está quase totalmente ocupado com viaturas semi-abandonadas e em mau estado.

O estacionamento junto ao edifício onde funcionam várias lojas e a alfândega de Alverca está quase totalmente ocupado com viaturas semi-abandonadas e em mau estado que, alegadamente, aguardam exportação para países de língua oficial portuguesa. Não só os carros ocupam lugares que fazem falta como ainda estão, muitos deles, cheios de lixo no interior. Numa altura em que toda a gente está a ser obrigada a devolver garrafas de plástico nos supermercados a bem do ambiente, não deixa de ser irónico que dezenas destas poluentes carcaças fiquem ao ar livre durante meses ou anos, à espera que alguma coisa aconteça. É o espelho de um problema a duas velocidades: o devagarinho e o parado.

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