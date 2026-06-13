Sem descanso

Em Alenquer, o presidente da câmara, João Nicolau, continua a coleccionar críticas pelo silêncio ou respostas vagas sobre o problema da Passinha, onde a empresa de logística Santos e Vale dita o ritmo do dia-a-dia. Há quem diga que foi enxovalhado na televisão; outros notam apenas que não disse praticamente nada, o que em política também é uma posição. Quanto à solução, repete-se a habitual: a estrada alternativa, que continua em projecto e no reino das miragens, servindo de promessa a moradores que, entretanto, vão perdendo o descanso (e a paciência) à espera de poderem voltar a dormir descansados.