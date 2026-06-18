Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 18-06-2026 15:00
Energia limpa não pode “sujar” a agricultura
- foto DR
A febre dos painéis solares tem sido menos falada do que deveria. Por isso, o Cavaleiro Andante, à boleia de uma publicação que encontrou nas redes sociais, pergunta: será que o sol só bate nos campos agrícolas?
A febre dos painéis solares tem sido menos falada do que deveria. Por isso, o Cavaleiro Andante, à boleia de uma publicação que encontrou nas redes sociais, pergunta: será que o sol só bate nos campos agrícolas? Em Portugal há quem ache mais fácil cobrir terra boa, onde podia nascer milho, tomate ou pasto, do que cobrir telhados de hipermercados, fábricas, escolas, pavilhões e parques de estacionamento. A agricultura já leva pancada da seca, dos preços, da burocracia, entre outros. Painéis solares, sim senhor. Mas não é preciso transformar os campos férteis em central eléctrica.
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