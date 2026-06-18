Exercício de resistência

Há munícipes que são verdadeiros resistentes e não se deixam abater pela ausência de respostas e soluções do poder político. Vão colocar questões às reuniões de câmara, mandam e-mails e não desistem dos assuntos. É o caso de João Silva, da Comissão de Moradores do Carregado, que não desiste de saber se o estudo de tráfego/mobilidade para o Carregado, já do mandato passado, vai ou não continuar na gaveta. “Num mês ainda não temos novidades para lhe dar”, respondeu o presidente João Nicolau. Uma coisa é certa: João Silva não vai atirar a toalha ao chão e vai continuar a “apertar” com os autarcas, para que dêem respostas para as quais foram eleitos.