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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 18-06-2026 18:00

Junta de Alhandra em modo fantasma

Junta de Alhandra em modo fantasma
- foto O MIRANTE
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Na última reunião de câmara de Vila Franca de Xira, um morador da Calhandriz, Filipe Bragança, usou da palavra para, publicamente, puxar as orelhas ao executivo socialista da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, liderado por Nuno Marques da Silva.

Na última reunião de câmara de Vila Franca de Xira, um morador da Calhandriz, Filipe Bragança, usou da palavra para, publicamente, puxar as orelhas ao executivo socialista da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, liderado por Nuno Marques da Silva. Segundo o morador, há meses que não há iluminação pública em várias zonas do Pardieiro e de pouco valeu pedir a ajuda da junta para resolver o problema porque, disse, nem lhe responderam. “Falar com a junta está fora de questão. Apresentei o assunto e até hoje não me deram resposta nem querem saber de nada”, lamentou. Será que o presidente Nuno e os seus acólitos estavam ainda a tentar resolver a embrulhada dos painéis publicitários no meio dos passeios da vila e, por isso, o morador foi deixado em lista de espera?.

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