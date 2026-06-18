Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 18-06-2026 21:00
Poluir compensa e os rios que aguentem
- foto DR
Os rios que fazem parte da alma ribatejana, como o Tejo, Almonda, Alviela, Zêzere e Nabão, continuam a ser tratados como valas de despejo por algumas grandes empresas que facturam milhões por ano.
Os rios que fazem parte da alma ribatejana, como o Tejo, Almonda, Alviela, Zêzere e Nabão, continuam a ser tratados como valas de despejo por algumas grandes empresas que facturam milhões por ano. Esta semana, o presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, foi a Lisboa pedir à ministra uma solução definitiva para a poluição do Nabão. Fez bem em ir, mas todos sabemos que estas romarias à capital costumam dar em fotografias, promessas e pouco mais. O Nabão, como tantos outros rios da região, precisa de acção, fiscalização a sério e coragem política. Enquanto poluir compensar mais do que cumprir, os rios vão continuar a ser vazadouros para alguns empresários e empresas insolentes.
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