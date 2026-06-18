Poluir compensa e os rios que aguentem

Os rios que fazem parte da alma ribatejana, como o Tejo, Almonda, Alviela, Zêzere e Nabão, continuam a ser tratados como valas de despejo por algumas grandes empresas que facturam milhões por ano. Esta semana, o presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, foi a Lisboa pedir à ministra uma solução definitiva para a poluição do Nabão. Fez bem em ir, mas todos sabemos que estas romarias à capital costumam dar em fotografias, promessas e pouco mais. O Nabão, como tantos outros rios da região, precisa de acção, fiscalização a sério e coragem política. Enquanto poluir compensar mais do que cumprir, os rios vão continuar a ser vazadouros para alguns empresários e empresas insolentes.