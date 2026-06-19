Descubra as diferenças

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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 19-06-2026 18:00

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- foto arquivo O MIRANTE
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O acesso norte à cidade de Santarém levou um arranjo na zona onde foi construída uma nova superfície comercial e uma rotunda, mas o prolongamento da via até à chamada rotunda do Continente continua como há décadas.

O acesso norte à cidade de Santarém levou um arranjo na zona onde foi construída uma nova superfície comercial e uma rotunda, mas o prolongamento da via até à chamada rotunda do Continente continua como há décadas: degradada e, nalguns troços, sem condições decentes para os peões circularem. Isso mesmo constatou uma leitora de O MIRANTE que, numa irónica mensagem, evidenciou as diferenças entre a parte onde interveio o privado e a parte onde a Câmara de Santarém se propõe intervir há anos e que, nalguns pontos, continua a ter bermas que parecem caminhos de cabras dentro de uma capital de distrito….

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