Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 19-06-2026 18:00
Descubra as diferenças
- foto arquivo O MIRANTE
O acesso norte à cidade de Santarém levou um arranjo na zona onde foi construída uma nova superfície comercial e uma rotunda, mas o prolongamento da via até à chamada rotunda do Continente continua como há décadas.
O acesso norte à cidade de Santarém levou um arranjo na zona onde foi construída uma nova superfície comercial e uma rotunda, mas o prolongamento da via até à chamada rotunda do Continente continua como há décadas: degradada e, nalguns troços, sem condições decentes para os peões circularem. Isso mesmo constatou uma leitora de O MIRANTE que, numa irónica mensagem, evidenciou as diferenças entre a parte onde interveio o privado e a parte onde a Câmara de Santarém se propõe intervir há anos e que, nalguns pontos, continua a ter bermas que parecem caminhos de cabras dentro de uma capital de distrito….
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