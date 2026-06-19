O regresso de Carlos Carreiras a Santarém

No dia em que começou, no México, o Mundial de Futebol 2026, Santarém recebeu a apresentação pública do mega parque temático Viva Mundo, dedicado ao futebol, investimento estimado em 450 milhões de euros que, segundo os promotores privados, é para inaugurar no dia 29 de Abril de 2030, ano em que Portugal é um dos país organizadores do Mundial de Futebol. Como homem do leme na execução do empreendimento foi apresentado o ex-autarca de Cascais, Carlos Carreiras, que há mais de duas décadas comandou a construção da fábrica de cerveja Cintra em Santarém. Curiosamente, essa fábrica, que entretanto mudou de mãos, foi inaugurada no dia de abertura do Mundial de Futebol de 2002, na Coreia e Japão, e o Cavaleiro Andante espera que esse facto constitua um bom augúrio e que este regresso de Carlos Carreiras a Santarém dê em golo daqui a quatro anos….