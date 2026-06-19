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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 19-06-2026 21:00

Reuniões centralizadas

Reuniões centralizadas
- foto O MIRANTE
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No início do mandato, a Câmara de Alenquer deu luz verde à sugestão da oposição e ficou acordado que as reuniões públicas do executivo também passariam a ser descentralizadas e não apenas nos Paços do Concelho.

No início do mandato, a Câmara de Alenquer deu luz verde à sugestão da oposição e ficou acordado que as reuniões públicas do executivo também passariam a ser descentralizadas e não apenas nos Paços do Concelho. Mas, passado quase oito meses, só uma das reuniões se realizou em Abrigada e, por sinal, bastante participada pela população. O vereador do PSD, Francisco Guerra (na foto), fez as contas e já disse que, até ao final do mandato, as onze freguesias do concelho não vão ter direito a receber reuniões, pelo andar da carruagem. João Nicolau justificou-se com o mau tempo, mas o que é certo é que já passou a Primavera, estamos a entrar no Verão e reuniões noutras freguesias nada. Vamos ver se, depois do reparo, a população de outras localidades também tem direito a expor os seus problemas ou se a chuva vai continuar a ser desculpa….

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