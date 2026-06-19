Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 19-06-2026 07:00
Saltar a tampa
- foto O MIRANTE
A União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho voltou a entregar os galardões de mérito na celebração do dia de elevação do Sobralinho a vila.
A União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho voltou a entregar os galardões de mérito na celebração do dia de elevação do Sobralinho a vila. Como manda a tradição, no final, cantou-se os parabéns e abriu-se o espumante. Um momento prontamente assegurado pelo presidente da junta, Carlos Gonçalves, que meteu mãos à obra e brincou dizendo esperar “não partir o candeeiro” quando saltasse a rolha. É que isto de ser autarca não é fácil. E de vez em quando pode mesmo saltar a tampa de forma descontrolada....
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