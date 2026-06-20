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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 20-06-2026 10:00

A tragédia anunciada das trotinetes

A tragédia anunciada das trotinetes
- Foto ilustrativa
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O acidente que envolveu um carro e uma trotinete na Golegã, que deixou duas crianças feridas, uma delas em estado grave, devia servir de aviso a quem continua a fingir que nada se passa.

O acidente que envolveu um carro e uma trotinete na Golegã, que deixou duas crianças feridas, uma delas em estado grave, devia servir de aviso a quem continua a fingir que nada se passa. Enquanto as autoridades fecharem os olhos à circulação desregrada, aos miúdos sem protecção e, sobretudo, ao hábito perigoso de duas pessoas seguirem na mesma trotinete, estes episódios vão repetir-se. As trotinetes não são brinquedos. Circulam na via pública, misturadas com automóveis e outros veículos. A lei existe, as recomendações também, mas de pouco servem se ninguém fiscaliza. Que não seja preciso uma tragédia para alguém finalmente acordar.

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