A tragédia anunciada das trotinetes

O acidente que envolveu um carro e uma trotinete na Golegã, que deixou duas crianças feridas, uma delas em estado grave, devia servir de aviso a quem continua a fingir que nada se passa.

O acidente que envolveu um carro e uma trotinete na Golegã, que deixou duas crianças feridas, uma delas em estado grave, devia servir de aviso a quem continua a fingir que nada se passa. Enquanto as autoridades fecharem os olhos à circulação desregrada, aos miúdos sem protecção e, sobretudo, ao hábito perigoso de duas pessoas seguirem na mesma trotinete, estes episódios vão repetir-se. As trotinetes não são brinquedos. Circulam na via pública, misturadas com automóveis e outros veículos. A lei existe, as recomendações também, mas de pouco servem se ninguém fiscaliza. Que não seja preciso uma tragédia para alguém finalmente acordar.