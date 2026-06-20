Três coletes num só!

O vereador do Chega, Carlos Alvarenga, criticou na última reunião da Câmara de Vila Franca de Xira o aparente atraso na apresentação do cartaz e programa do Colete Encarnado deste ano, a principal festa do concelho.

O vereador do Chega, Carlos Alvarenga, criticou na última reunião da Câmara de Vila Franca de Xira o aparente atraso na apresentação do cartaz e programa do Colete Encarnado deste ano, a principal festa do concelho. Ironizando, lembrou que a cidade tem hoje três coletes: o Colete Encarnado, que acontece nas ruas de VFX; o “Colete Enganado”, que acontece no campo do Cevadeiro; e agora o “Colete Atrasado”, por ninguém ainda ter visto um cartaz ou apresentação das bandas que vão subir a palco. “Espero que não sejam de hip hop”, brincou o autarca, numa autêntica pega de caras....